Non sono mancate le discussioni su Massimiliano Allegri durante la trasmissione Pressing. In particolare tra Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini, che hanno dibattuto a lungo sul lavoro del tecnico della Juventus e le prospettive future. "E' il tuo cavallo di battaglia, per te Allegri non migliora: secondo te Motta arriva alla Juve e non vuole Zirkzee e Calafiori. Li ha chiesti. E' bravo ma non arriva l'allenatore e migliora i giocatori, non è così", il commento di Sabatini. Alla fine della discussione è intervenuto anche Ivan Zazzaroni: "Io vorrei farmi i complimenti perché sono stato zitto, perché se parlo viene giù il muro. Non voglio offendere, sono buono e tranquillo perché sennò tiro giù tutto".