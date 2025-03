Zazzaroni a Pressing: 'Motta ha chiesto massima autonomia. Parla lui perché è l'immagine della Juventus'

AFP via Getty Images



Le parole di Zazzaroni a Pressing

Ivan, in diretta a Pressing, parla così del momento della Juventus e soprattutto del vociare attorno a Thiago Motta."L'atteggiamento non è importante, contano solo i risultati. Se hai investito in Thiago Motta, che è giovane, che ha fatto bene l'anno scorso, l'hai scelto, allora sei il primo responsabile. Devi dargli la seconda possibilità. Altrimenti non sei capace di fare il tuo lavoro. Deve abituarsi al grande club? A 18 anni era al Barcellona, ha sempre vissuto nei club di alto livello. Forse la Juve è più importante di lui, ma è molto diversa".



Thiago Motta è a rischio?

"Ha chiesto massima autonomia, gliel'hanno data. Thiago Motta è l'immagine della Juventus. Lui è questo, perciò ha parlato. Il giorno in cui può trovare più presenza della società, allora è diverso. A Bologna non parlava con la società, aveva già idea di andare altrove. Stava facendo cose talmente importanti e dicevano: non toccava niente".La posizione di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è attualmente in bilico, e l'esito della partita contro l'Hellas Verona potrebbe risultare decisivo per il suo futuro. Nelle ultime settimane, la Juventus ha affrontato una serie di delusioni, tra cui l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli. Nonostante il quarto posto, le aspettative della dirigenza e dei tifosi sono ben più elevate. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società sta valutando attentamente la situazione, e un risultato negativo contro il Verona potrebbe portare a decisioni drastiche riguardo alla guida tecnica.