Zazzaroni su Juventus-Lazio: le parole

Sullae l'ultima partita dei bianconeri,ha commentato così a Pressing: "Secondo me Thiago sul piano difensivo è uno dei più bravi in assoluto. Intanto fa punti, è la cosa fondamentale. Allenatore nuovo, squadra nuova, aveva tante assenze"."Con la Lazio era partita da pareggio, ha giocato tutta la partita in 10. Non mi è sembrata una Juve sfavillante che ha fatto di tutto per vincere la partita. Io la crescita non la vedo, però mancano giocatori. "