Ivan Zazzaroni parla durante la trasmissione Pressing degli allenatori e in particolare delle scelte che le società hanno fatto negli anni passati, sottolineando soprattutto alcuni no detti da Massimiliano Allegri: "Simone Inzaghi arriva all'Inter perché Allegri rifiuta. Ancelotti arriva al Real Madrid offrendosi perché Allegri rifiuta. Spalletti arriva al Napoli perché Allegri rifiuta, queste sono le scelte della società. Vanno sugli obiettivi, poi sfumano e prendono profili che non centrano nulla. Non c'è stata logica nelle scelte." Parole che sicuramente faranno discutere come già spesso accaduto in passato.