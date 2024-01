Le parole di Ivana Pressing:"La Juve deve puntare sulla debolezza degli avversari. Yildiz? Ha 18 anni e McKennie doveva partire. In Coppa Italia ha avuto gioco facile, in campionato stanno facendo benissimo come risultati, a volte come gioco ma non c’è partita a livello di qualità complessiva. Poi può succedere di tutto, abbiamo visto il Leicester, la Juve può fare il miracolo. Allegri fa fatica adesso a modificare il gruppo perché è solido. Quando gli propongono giocatori, le riserve sono sull’andare a turbare il gruppo".