Zazzaroni su Massimiliano Allegri

Ivan Zazzaroni, durante la trasmissione Pressing su Italia 1, ha commentato le parole di Giovanni Branchini che hanno fatto tanto rumore: "Prima di tutto non è l'agente di Allegri, ha fatto dei contratti per lui ma non è l'agente. L'ha fatto anche per Ancelotti, per Guardiola e tanti altri. Il discorso è molto chiaro, ci sono decisioni che prescindono da un discorso prettamente tecnico."In merito al futuro di Allegri, Zazzaroni ha risposto così: "La cosa singolare è che Allegri lavora per il futuro di una società in cui probabilmente non ci sarà più. Questa è anche la parte buona di Max, ha ringiovanito l'organico, sono cambiati i parametri economici. In una società non c'è solo Giuntoli, dovrà parlare con l'amministratore delegato, con la società..."