Le parole di Ivan Zazzaroni a Pressing:ALLEGRI - "Era serenissimo prima dell’intervento, Teotino si è comportato alla grande. Gli allenatori non possono sempre dare risposte intelligenti perché non possono raccontarci tutto, non possono dire ho un giocatore che è una pippa e non sta in piedi. La difficoltà è che non possono dirci tutto. Max maestro della comunicazione? Si lo è, ogni tanto può anche uscire dai ranghi. Adesso è il bersaglio da colpire, oggi ha dato motivi per essere ancora più colpito".