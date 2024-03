Il direttore del Corriere dello Sport Ivanai microfoni di Mediaset ha commentato la posizione di Massimiliano Allegri. Le sue parole:"lI discorso è molto evidente: ci sono delle decisioni che prescindono da un discorso prettamente tecnico. La cosa singolare è che Allegri sta lavorando per il futuro di una società nella quale, lui il prossimo anno probabilmente non ci sarà più, e questa è la parte buona di Max che ha ringiovanito l’organico. Il paradosso alla Juventus è questo: c’è un allenatore che parla di pazienza, ma la Juventus non ha pazienza per cui la difficoltà è proprio questa, è usare una comunicazione poco juventina. Perché il motto vincere è l’unica cosa che conta, se non vinci da 3 anni parlare di pazienza è complicato".