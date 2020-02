Secondo quanto riporta Calciomercato.com Simone Zaza avrebbe detto no al trasferimento all'Inter nell'ultimo giorno di mercato. L'attaccante granata era uno dei nomi sondati da Marotta e Conte per rafforzare il reparto offensivo dell'Inter ma l'ex attaccante della Juve avrebbe declinato la richiesta della Benamata in quanto non voleva un nuovo trasferimento in prestito con obbligo di riscatto. Zaza alla fine è rimasto al Torino dove però non si sta rendendo protagonista di una grande stagione avendo segnato appena 6 gol in 20 presenze in tutte le competizioni. In Serie A è a quota 3 in 13 gare.