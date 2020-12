Secondo quanto riportato da La Stampa, il Torino sta pensando all'attaccante della Fiorentina Kouamé. Il giocatore sarebbe in uscita dai viola, nonostante la già annunciata cessione di Cutrone. Il primo sondaggio, per il quotidiano torinese, sarebbe stato effettuato e da qui le parti sarebbero pronte a intavolare una vera e propria trattativa. Ecco, a tal proposito potrebbe rientrare nell'affare anche Simone Zaza. Che piace a Conte e alla sua Inter come vice Lukaku, ma a lui aveva pensato anche la Juventus come vice Morata. Morata di cui Zaza è molto amico, e non faticherebbe a raggiungerlo dall'altra parte di Torino...