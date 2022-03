di Fabio Marzano

La Juve porta a casa tre punti fondamentali al termine dei 90 minuti sofferti contro lo Spezia. Quella che sulla carta doveva essere una partita da chiudere nella prima frazione di gioco, si è rivelata invece una gara interpretata in malo modo dalla squadra di Allegri, sterile nel produrre delle vere e proprie manovre offensive. Ad analizzare la sfida tra i bianconeri e gli spezzini è stato anche l'allenatore ed ex calciatore Luciano Zauri, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com.



Come giudichi la prestazione della Juve nel match di ieri?



'Ero allo stadio e ti dico la mia impressione. La Juve oggi non si può non giudicare anche in base alle assenze. E' una squadra che ha perso 5 o 6 giocatori chiave e soprattutto nelle alternative non ha i ricambi necessari. Sono convinto che Allegri sta tirando fuori il massimo per quello che può fare con i giocatori che ha a disposizione'.



Credi che alla Juve manchi un regista alla Pirlo?



'La Juve non ha un regista. Arthur sta avendo un pò di continuità e sta cercando di fare il suo in una squadra che con l'arrivo di Vlahovic si è completata. I bianconeri stanno avendo delle difficoltà enormi per via degli infortuni e nonostante questo ha recuperato parecchi punti a quelle che le stanno davanti. Va dato merito ad Allegri di aver fatto tantissimo'.



Che partita ti aspetti tra Sampdoria e Juventus?



'Una partita per due classifiche diverse ma con entrambe che hanno bisogno dei 3 punti. La Samp ha una classifica terribile, sarà una gara dura e chi uscirà con una sconfitta dovrà ridimensionare le proprie ambizioni'. Credi che la Juve possa ancora puntare allo scudetto?



'Per lo scudetto credo di no. Deve puntare al quarto posto e difenderlo dall'assalto di Atalanta, Roma e Lazio. Le romane hanno avuto un'ottima ripresa, la Lazio uscendo dall'Europa ha anche un solo impegno e potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato. Lo si è già visto a Cagliari'.



Come si marca uno come Vlahovic?



'E' un giocatore che fa della fisicità la sua arma principale e non è facile fermarlo. Forse mi ricorda Vieri perche era mancino e grosso come lui. Me lo ricorda vagamente'.



Rinnoveresti il contratto a Dybala?



'L'unico dubbio della società è sulla sua condizione fisica. E' un tipo di giocatore che se sta in forma ti risolve sempre le partite e fa la differenza. Gli auguro di riprendersi e di tenersi in forma perchè sarebbe un peccato vederlo in questa situazione'.