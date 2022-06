Con il passare dei giorni sta cominciando a prendere forma quella che sarà la nuova Juve, con i volti di Paul Pogba e di Angel Di Maria che sono pronti ad infiammare le vie di Torino. Le due operazioni sono infatti state definite entrambe e ora resta da attendere solo per l’annuncio ufficiale che, dovrebbe arrivare con l’inizio della prossima settimana. Sul mercato dei bianconeri e sugli altri temi legati al nostro campionato, ha espresso il suo parere anche l’ex difensore della Lazio Luciano Zauri, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBiancoNero.com.



Partendo dalla stagione appena conclusa, pensi che il Milan abbia meritato lo scudetto?



‘Il Milan ha giocato il miglior calcio del campionato appena trascorso e ha meritato assolutamente di vincere. L’Inter ha disputato un grande campionato ma ha subito molti cambiamenti, soprattutto a livello tecnico. Alla fine però vince sempre la migliore’.



Allegri è l’allenatore giusto per tornare a vincere con la Juve?



‘Allegri è un grande allenatore e lo ha sempre dimostrato. Quest’anno ha allenato forse la Juve meno importante rispetto agli ultimi anni. Con l’arrivo di Vlahovic si è visto subito il cambio all’interno della squadra, anche se servirà fare un mercato importante e tornare a vincere subito’.



Come vedresti Zidane sulla panchina della Juve?



‘Zidane è un mostro sacro del calcio. Ha disputato campionati e Champions vincendole spesso. Al momento non penso sia in graduatoria per andare alla Juve ma sono sicuro che in futuro potrà approdare a Torino’.



Dybala è più funzionale al gioco del Milan o dell’Inter? ‘Dybala è un campione e farebbe bene ad entrambe le squadre. E’ un giocatore fortissimo e che con le sue qualità potrebbe servire a chiunque. Credo però che l’Inter sia la soluzione migliore e secondo me andrà li’.



Pensi che Di Maria sarà in grado di far ‘dimenticare’ CR7?



‘E’ un giocatore molto importante ma non credo che da solo riuscirà a risollevare un’intera squadra. Stiamo parlando però di un campione con grande esperienza e può dare un ottimo contributo per tornare a vincere da subito, anche perché la Juve non può più aspettare’.



Credi sia possibile vedere Ronaldo alla Roma?



‘Mourinho può riportare Ronaldo in Italia. Quando sta bene riesce a spostare gli equilibri ancora oggi e in Italia abbiamo già visto cosa può fare. Se dovesse tornare può riaccendere il campionato’.



Gatti ha le qualità per diventare l’erede di Chiellini?



‘Non farei paragoni con Chiellini perché lui è un mostro. Gatti ha fatto la sua esperienza, è un giocatore interessante ma ha bisogno di tempo e gli auguro di fare bene'.