Le parole di mister Zauli a Juventus Tv, alla vigilia della partita dell'Under 23 contro la Giana Erminio.



TRIESTINA - "Una partita difficile perché arrivavamo da un'altra partita impegnativa contro la Feralpisalò tre giorni prima. Match difficile da preparare ma la squadra ha fatto una buona partita sotto tanti aspetti, quelli della compattezza e voglia di fare risultato. Non siamo stati puliti tecnicamente e abbiamo perso temi di gioco nel servire il compagno e questo non ci ha permesso di costruire azioni pericolose. Bisogna essere bravi nelle due aree, ma non sono mancati solo gli attaccanti, si tratta della manovra. Tutto questo ti permette di arrivare in area con più uomini e in questo siamo mancati e dobbiamo migliorare. Comunque buona partita, ottimo risultato"



GIANA ERMINIO - "Ogni partita ha difficoltà diverse, loro stanno lottando per salvarsi e per questo sarà una partita molto difficile. Spesso si dice che il girone di ritorno è più difficile ed è per questo, si avvicinano gli obiettivi. Nelle ultime partite sono stati coraggiosi e noi dovremo fare una delle nostre migliori partite. Noi vogliamo stare tra le prime"



FASE DIFENSIVA - "Questa la nota positiva, nelle ultime due partite la squadra non ha dato dimostrazione di soffrire più di tanto. In questo senso, la squadra lavora bene a partire dagli attaccanti"



CLIMA NEL GRUPPO - "Veniamo da buoni risultati e vedo un bello spirito, ma questo non si deve trasformare in superficialità. Dobbiamo essere bravi e arrivare a giocare contro la Giana con determinazione e sapendo che vincendo consolideremmo la posizione in classifica, vogliamo essere protagonisti"