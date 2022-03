Le parole di Lamberto Zauli ai canali ufficiali della Juventus.



PRO SESTO - "Vittoria importantissima, nel nostro storico queste partite era più facile perderle che vincerle, essere rimasti in partita, contro una squadra aggressiva, e poi bravi e fortunati a trovare il gol. Vittorie che possono fare la differenza in campionato, ora pensiamo al prossimo trittico"



CONTINUITA' - "Da ex giocatore dico che è importante, si pensa che tutto è fattibile, non ci sono pensieri negativi nel gruppo, è importantissimo, se i miei ragazzi ragionano così sono contento, con la consapevolezza di poter vincere contro tutte" SUDTIROL - "Dovremo essere bravi, siamo cresciuti, per loro può essere difficile per loro che lottano per un grandissimo risultato, vogliamo fare una partita coraggiosa, tecnica, solo così possiamo fare risultato. Fare gol a loro è una grande sfida, noi vogliamo migliorare la nostra classifica"



OBIETTIVO - "Sempre quello dei playoff, ora si può giocare per un quinto posto che per noi sarebbe come vincere il campionato".