L'allenatore della Juve Under 23 Lamberto Zauli, ha parlato alla vigilia della sfida dei playoff contro il Padova. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di JTV.



SULLA GARA - 'Intanto non basta un gol ma ne servono due. Il campionato dice che il Padova è una delle migliori, è un avversario diverso e lo ha dimostrato tutto l’anno. I playoff insegnano che comunque le partite sono diverse dal campionato, c’è più tensione, l’obiettivo è lì e si può raggiungere o no in quei 90′. Cercheremo di mettere in difficoltà il Padova'..