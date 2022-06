F.C. Südtirol comunica che il nuovo responsabile tecnico della prima squadra è Lamberto Zauli.



Il tecnico, 50 anni, romano di nascita proviene dall’esperienza alla Juventus, prima come allenatore della formazione Primavera e poi, nelle ultime due stagioni agonistiche, come tecnico della squadra Under 23 militante nel girone A del campionato di serie C. Zauli si è legato all’FCS con un contratto annuale, vale a dire fino al 30 giugno 2023.



Il tecnico si avvarrà della collaborazione di due tecnici riconfermati: il vice allenatore Leandro Greco e il preparatore dei portieri Massimo Marini.



F.C. Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a mister Lamberto Zauri e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa.