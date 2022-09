Intervistato ai microfoni di DAZN, Lamberto Zauli ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulla crescita di Fabio Miretti.'Fabio ha il calcio nel sangue. L'anno scorso mi hanno chiesto qual è il suo ruolo preferito ma io penso che un ragazzo che vede così il calcio a centrocampo può ricoprire tutti i ruoli. È bravo nella prima costruzione, nella rifinitura e ha questa personalità nel primo controllo che gli permette di giocare a questi livelli con questa sicurezza e con questa voglia di essere protagonista. Io penso che questo ragazzo ha ancora tanto davanti. Ma l'umiltà è una delle caratteristiche principali di questo ragazzo. Quindi ha tutti i presupposti per continuare a ritagliarsi degli spazi molto importanti non in Serie A ma nella Juventus'.