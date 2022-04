Le parole di Lamberto Zauli ai canali ufficiali della Juventus, dopo la partita dell'Under 23 contro il Trento:



"Potevamo fare meglio quando il Trento è rimasto in dieci e noi siamo passati in vantaggio. Nel secondo tempo potevamo palleggiare di più per aprire i loro spazi e fare il secondo gol prima del loro pareggio. La vittoria sarebbe stata importante per provare a guadagnare qualche posizione davanti, ma adesso dobbiamo pensare alla prossima partita e poi ai playoff".