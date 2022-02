1









Le parole di Lamberto Zauli ai canali ufficiali della Juventus, dopo la partita dell'Under 23 contro la Triestina:



"È stata una partita molto combattuta, contro una squadra fisica, tecnica e molto esperta come la Triestina. Secondo me oggi avremmo dovuto fare meglio tecnicamente. Abbiamo avuto difficoltà a superare la loro pressione che è stata molto alta per tutta la partita, ma ci sono anche aspetti positivi perché siamo usciti da una trasferta molto insidiosa con un punto prezioso che ci permette di dare continuità ai nostri risultati. Non era facile giocare a distanza di tre giorni contro due avversarie del livello della FeralpiSalò e della Triestina".