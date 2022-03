Le parole di Lamberto Zauli a Juventus Tv, alla vigilia della partita contro la Pro Sesto:



LAVORO SETTIMANALE– "Finalmente abbiamo avuto una settimana più lunga per preparare la partite. Qualche giorno in più per recuperare. Siamo consapevoli che a Sesto San Giovanni sarà una partita molto difficile, contro una squadra che nell’ultimo periodo sta facendo molto bene. Per noi sarà una partita complicata e difficile". PRO SESTO – "Sarà la terza partita contro di loro quest’anno. Hanno cambiato il terzo allenatore e adesso stanno ottenendo ottimi risultati e hanno una nuova consapevolezza. Fanno degli intercetti la loro qualità, difendono bassi ma sanno ripartire. Noi cercheremo di continuare e dare autostima ai ragazzi, migliorando partita dopo partita".



GRUPPO – "Non mi posso lamentare. Quest’anno i ragazzi stanno molto bene insieme, c’è collaborazione e autostima che sono valori fondamentali nello sport. In questo ultimo mese e mezzo speriamo di puntare ancora su questi valori perché i ragazzi stanno rispondendo molto bene. È un aspetto positivo per noi".