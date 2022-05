A margine della Coach Experience di Rimini, l'allenatore della Juventus Under 23, Lamberto Zauli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. "La nostra stagione? Una bella esperienza, abbiamo fatto un ottimo campionato e un playoff ancora migliore. Abbiamo sognato di arrivare fino in fondo, ma ora pensiamo a voltare pagina. Il nostro obiettivo è preparare i ragazzi al calcio dei grandi".



MIRETTI - "Un 2003 molto forte, subito protagonista in Lega Pro. La Juve punta su di lui, lo ha dimostrato. Ha grandi qualità tecniche ed è umile, ha tutti i presupposti per fare una grande carriera. La prima squadra può puntarci sicuramente, Allegri lo ha già fatto in questo finale e tifiamo tutti affinché possa puntarci anche in futuro".