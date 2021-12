Lamberto Zauli, allenatore della Juventus Under 23, commenta così ai canali ufficiali del club bianconero la vittoria in trasferta per 2-1 sul Legnago:l’unica pecca? Potevamo chiudere la partita prima, ma comunque concludiamo soddisfatti il nostro girone di andata, e ora vogliamo giocare al meglio anche l’ultima partita del 2021."La formazione bianconera arriva al giro di boa del girone A di Serie C al 6° posto in classifica con 27 punti.