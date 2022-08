Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Lambertoha detto la sua anche sul progetto della, che ha conosciuto da vicino avendo allenato fino alla scorsa stagione la seconda squadra bianconera (ex "Under 23"). Ecco il suo pensiero: "La Juventus Next Gen è un grandissimo progetto che la società deve portare avanti. I ragazzi, infatti, hanno allo stesso tempo la possibilità di giocare in un bel campionato come quello di Serie C e parallelamente di allenarsi con i grandi campioni della prima squadra".