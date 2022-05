Le parole di Lamberto Zauli a Eleven Sports:



PARTITA - "Siamo felicissimi una partita difficilissima, una squadra che non avevamo mai battuto, partita anche un po' fortunata ma combattuta e abbiamo messo qualità. Un risultato importantissimo per noi"



BESTIA NERA PRO - "Nei miei due anni abbiamo giocato questo turno a Vercelli, questo fa capire quanto è importante questa vittoria e il passaggio del turno"



OBIETTIVO - "Stiamo vivendo con entusiasmo, siamo felicissimi. Nelle prossime partite giocheremo su due partite, cercheremo di prepararci bene, diamo la possibilità ai ragazzi di vivere un'esperienza bellissima, fondamentale per la loro crescita"