di Benedetta Panzeri, inviata a Meda

Le parole di Lamberto Zauli nel post Renate-Juventus Under 23, intervenuto ai microfoni de ilBianconero:



"È la quarta partita che giochiamo in questa fase, i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. Adesso stanno provando a giocare anche nei momenti più difficili come nel finale di oggi, la squadra ha lottato ed è stata premiata. Nel primo tempo siamo riusciti a fare un gol che ha fatto un po' mancare la terra sotto i piedi al Renate, poi nel finale loro sono andati all'arrembaggio ma era prevedibile. Sono sono stra felice dei ragazzi, di vivere questa meravigliosa esperienza con loro. Siamo contenti di noi, del progetto che sta prendendo sempre più consapevolezza. Io ho fatto tanta gavetta, tanta Serie C e B, so che questo campionato è molto formativo per questi ragazzi".