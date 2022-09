Le parole di Lamberto, ex allenatore della Juve Under 19 e Under 23, a Tuttosport, intervistato su Fabio- "Fabio è bravissimo nella prima costruzione come, allo stesso tempo, nel trovare il filtrante per l’ultimo passaggio. Ma, se devo dirne una sola, allora penso all'umiltà: è un giovane con i piedi per terra e che si mette sempre a disposizione, anche per questo credo piaccia tanto ad Allegri".