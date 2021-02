1









Lamberto Zauli e Mirko Conte, allenatore e vice della Juventus Under 23, si sono recati a Vinovo per vedere di persona la Primavera bianconera di Andrea Bonatti alle prese contro la Fiorentina, un match che la Juve sta portando a termine con una vittoria. Per Zauli è un modo per visionare i ragazzi della categoria "inferiore" di età da cui magari attingere per la sua squadra impegnata in Serie C. Formazione Primavera che lui allenava la scorsa stagione, e dalla quale è stato promosso in Under 23 per quella in corso.