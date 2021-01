A JTV, Lamberto Zauli ha parlato di Juve Under 23-Piacenza.



CONTINUITA' - "Vogliamo dare continuità alla partita di Carrara, sia sotto il profilo del risultato che sotto il profilo del gioco. Il Piacenza lotta per non retrocedere, ma dovremo stare attenti perchè hanno una squadra giovane e di talento e sono allenati bene. Non sarà facile, l’attenzione è tutta su di noi". DABO E DE MARINO - "Il secondo lo conosciamo bene perchè lo abbiamo affrontato da avversario con la Pro Vercelli. E’ un ragazzo che ha già esperienza e sarà un valore aggiunto per la nostra squadra. Dabo invece è un ragazzo del 2001, sta a noi essere bravi a farlo adattare al nostro calcio. Ha qualità ma dobbiamo riuscire ad integrarlo. Non è facile per un giovane proveniente da un altro campionato entrare a stagione in corsa".



PRIMA SQUADRA - "Siamo contenti perché questo fatto dà continuità ad un progetto iniziato tre anni fa. E’ motivo di orgoglio per chi ha fondato questo progetto e per chi, come me, ci è dentro".