Compleanno speciale per #Zauli, al primo allenamento con la Juve #Under19! Tanti auguri Mister, e in bocca al lupo per questa nuova avventura! #JuventusYouth pic.twitter.com/pBglhnmj8H — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) July 19, 2019

Quest'oggi si è tenuto il primo allenamento della squadra Under 19 bianconera e il tecnico, arrivato per sostituire Francesco Baldini in panchina, ha guidato la squadra nonostante l'importante ricorrenza.E il club bianconero gli ha fatto i propri migliori auguri tramite Twitter: "Compleanno speciale per Zauli, al primo allenamento con la Juve Under 19!