Lamberto Zauli è stato un giocatore di gran classe. I suoi colpi hanno infiammato le platee di tutta Italia. Memorabile in particolare la sua avventura al Vicenza, in cui visse la storica cavalcata fino alle semifinali di Coppa delle Coppe. Poi tante perle in cadetteria, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Zidane della Serie B". Oggi allena la Juventus Under 23, ma la tecnica non si dimentica di certo: sabato nella partita contro la Giana Erminio, su un lunghissimo spiovente giunto verso la sua panchina, ha effettuato uno stop delizioso per consegnare la palla direttamente nelle mani di Felix Correia per la rimessa laterale.