Le parole di Lamberto Zauli a Juventus Tv:



RENATE - "Partite non di campionato, quindi il risultato fa proprio la differenza rispetto al modo di giocare. Conosciamo il Renate, negli ultimi due anni ha fatto campionati di prestigio. Squadra esperta che fa tanti gol, 2 partite difficili, ma noi arriviamo dalle ultime due dei playoff che ci hanno dato una grande autostima, i ragazzi sono carichi e non vedono l'ora. Ci giocheremo le nostre chance alla grande"



PREPARAZIONE - "Si pensa e si spera che la prima non sia risolutiva. Si gioca su 180 minuti, tutti noi abbiamo poca esperienza su questo, la viviamo per cercare di far gol e fare una buona partita. Per passare il turno abbiamo bisogno di vincere una delle due partite e noi cercheremo di mantenere equilibrio ma essendo decisi"



ALLENAMENTO - "Si lavora un paio di giorni tra una e l'altra, con la massima concentrazione, si cerca di fare possesso e non possesso nel migliore dei modi. C'è poco tempo, è più la voglia di volerle far bene" PLAYOFF - "Tutte e due partite equilibrate, siamo usciti vincitori e ci fa piacere. La squadra è stata premiata meritatamente. Contro il Renate vogliamo ottenere qualcosa di straordinario, sappiamo soffrire, e abbiamo avuto un pizzico di fortuna quando serve"



NICOLUSSI CAVIGLIA - "Uno dei giovani più importanti che il settore giovanile della Juve ha costruito negli ultimi anni. Il ragazzo ha sempre messo una tenacia incredibile, il progetto Under 23 permette ai ragazzi di allenarsi con una certa intensità, di fare partite importanti per poi, ci auguriamo, tornare dove merita. Un ragazzo importantissimo, porta esperienza, siamo contenti stia tornando"



CREMONESE - "In Serie A qualcosa di straordinario. Fagioli, Rafia e Zanimacchia sono stati protagonisti, insieme a Pecchia che è passato da qua, faccio i complimenti a loro, ci piace pensare che l'esperienza dell'Under 23 sia stata importante per la loro crescita".