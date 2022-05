L'allenatore della Juve U23, Lamberto Zauli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV al termine della sfida contro il Piacenza.



'Ci prendiamo il passaggio di questo turno, non è scontato e questi Playoff lo stanno dimostrando, abbiamo avuto un primo tempo senza sofferenze e poi nella ripresa ci ha anche aiutato un po’ di fortuna. Adesso andiamo mercoledì su un campo difficilissimo, ma andiamo a giocarcela, sapendo che dobbiamo solo vincere ma che se ce la giochiamo poi anche solo un episodio può cambiare tutto. Ho parlato tanto coi ragazzi, dicendo che sono veramente orgoglioso di loro, per la disponibilità che ci hanno messo, anche oggi stesso. C’è una bella alchimia, un bel gruppo che coinvolge anche me. La partita di Miretti in Prima Squadra? Ovviamente la abbiamo vista, siamo tutti molto felici per Fabio, è un evento che testimonia la bontà di questo progetto'.