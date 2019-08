Parte bene l'avventura di Lamberto Zauli sulla panchina della Primavera della Juventus. Dopo la prima amichevole vinta contro il Valdigne, i bianconeri sono stati impegnati nel Torneo di Aesch. Vittoria all'esordio contro il Basilea per 3-2 (reti di Sene, Brentan e Moreno). Poi pareggio col Palmeiras e tris calato al Fulham (Boloca, Verduci e Moreno). Il capolavoro resta il colpo in semifinale: 1-0 contro il Real Madrid, grazie alla rete proprio dello spagnolo Moreno. Epilogo invece sfortunato contro il Palmeiras: qui i ragazzi di Zauli non sono riusciti a imporsi. E' bastata una rete ai brasiliani per battere la Juve Under 19. Che continua a crescere...