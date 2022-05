Tra l'orgoglio per la buona prestazione dei suoi ragazzi e un pizzico di delusione per il risultato. Lamberto Zauli, ai microfoni di Rai Sport, commenta così la sconfitta di misura della Juventus U23 nell'andata playoff contro il Padova: "Abbiamo giocato contro squadra forte, contro cui se non stai compatto dietro vai in difficoltà. Avremmo meritato di fare gol e sarebbe cambiato il risultato, con coraggio ci abbiamo provato ma non è finita. A Padova sarà molto difficile, ma ci proveremo. Faccio i complimenti ai ragazzi - ha aggiunto Zauli - per l'atteggiamento e lo spirito di sacrificio: avevamo deciso di stare leggermente più bassi e compatti, ma con coraggio abbiamo creato tante occasioni nel primo tempo. Forse è mancata un pizzico di qualità lì davanti. Poi la partita è stata risolta da uno dei giocatori più importanti della Serie C".