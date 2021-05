Si è conclusa con l'eliminazione al secondo turno playoff di Serie C la stagione della Juventus Under 23: sconfitta per 1-0 sul campo della Pro Vercelli. Questo il commento finale di mister Lamberto Zauli: "Sapevamo di incontrare una squadra forte e molto aggressiva, ma nel complesso penso che sia stata una gara equilibrata senza tante occasioni da gol, né da una parte né dall’altra. A dieci minuti dalla fine siamo stati puniti per una piccola disattenzione e non siamo più riusciti a renderci pericolosi per rientrare in partita. Nonostante la sconfitta, ci tengo a fare i complimenti ai miei giocatori perché questa sera si è chiusa un’annata positiva. Tanti giovani sono cresciuti nel corso della stagione e sono orgoglioso dell’impegno messo in campo dal primo giorno fino all’ultimo. La Serie C è un palcoscenico formativo e importante e sono sicuro che il progetto dell’Under 23 continuerà a crescere stagione dopo stagione".