Le parole di Lamberto Zauli a Eleven Sport, nel post Pro Vercelli-Juventus Under 23.



LA PARTITA - ​“Non ha funzionato l’approccio dopo 8 minuti abbiamo condizionato il risultato, poi abbiamo avuto occasioni per riaprirla ma con squadre così esperte non puoi condizionarla così. Abbiamo subito l’inattività, abbiamo dovuto subire lo schiaffo per poi iniziare a giocare”



PRIMI MINUTI – “Rammarico tutto lì, subito 2 gol su nostre disattenzioni, non eravamo concentrati, demerito nostro e abbiamo condizionato il risultato. Potevamo riaprirla e non ci siamo riusciti. Oggi siamo ripartiti e vogliamo fare un buon girone di ritorno ci lecchiamo le ferite e guardiamo avanti”



AKE' – “La nostra gratificazione migliore, i ragazzi che vanno su e riescono ad essere protagonisti, è la base di questo progetto”