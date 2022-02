Al termine della gara pareggiata contro il Seregno, l'allenatore della Juve Under 23 Lamberto Zauli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV.



'Spiace per i due gol subìti nella prima frazione che hanno rischiato di condizionare l’esito finale della gara, ma il secondo tempo della squadra è stato positivo, con il giusto atteggiamento. La palla ha iniziato a circolare più velocemente e abbiamo costretto il Seregno ad abbassarsi molto. Nota di merito sicuramente per Cudrig e Pecorino che si sono fatti trovare pronti e sono riusciti con i loro gol a recuperare il doppio svantaggio trovando due reti importantissime'.