Il mercato della Juventus in questo periodo ha una costante: dover attendere che si sblocchino operazioni di altre squadre per poter portare a termine le proprie. Una costante che vede in particolare la Juve legata alla Roma. Nell'attesa per il sì di Milik al Napoli per poter acquistare Dzeko, ecco che la situazione di Rick Karsdorp rischia di bloccare una cessione. La Roma infatti è intenzionata a prendere Mattia De Sciglio per sostituire il partente Karsdorp, che tuttavia al momento rimane nella capitale: il Genoa, interessato al terzino olandese, ha incassato però il suo no, e allora ha virato su Davide Zappacosta che a breve sosterrà le visite mediche. Il club giallorosso resta dunque in attesa di cedere Karsdorp, e analogamente la Juve resta in attesa di cedere De Sciglio.