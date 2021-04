Davide Zappacosta, terzino del Genoa, ha parlato a Sky, a due giorni dalla Juve: "È una sfida molto stimolate e difficile, la stiamo preparando come tutte le altre. Bisogna lavorare al massimo, come in tutte le altre. Cercheremo sicuramente di arrivarci nel miglior modo possibile. Per essere in forma serve tutta la squadra, stiamo attraversando un bel momento e finalmente ora sto aiutando la squadra dopo un inizio non facile. Dobbiamo cercare di continuare su questa strada".



RABBIA - "La rabbia è stata smaltita, ma dovremo mettere in campo tutto a livello agonistico perché affrontiamo una delle squadre migliori in Italia".



CHIESA - "Federico sta facendo bene, è in fiducia ed è un calciatore molto pericoloso. Fermarsi a pensare a un calciatore però è riduttivo, dovremo stare attenti e difendere di squadra".