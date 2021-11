Duvan Zapata, match winner di Juventus-Atalanta, commenta la partita a caldo ai microfoni di Dazn: "Questa la mia partita preferita? Lo dite voi, io voglio sempre dare il meglio. Oggi era una grande sfida contro una squadra forte, li abbiamo messi in grande difficoltà nel primo tempo e ci siamo abbassati un po' nella ripresa. E quello che conta è che abbiamo portato a casa i 3 punti. Altre volte abbiamo magari perso o pareggiato all'ultimo minuto, oggi invece un risultato positivo che ci consente di fare un passo avanti in classifica. Era importante vincere questo tipo di partite, questo è un campionato tosto, ci sono gare di tutti i tipi: oggi era importante vincere anche di misura, l'abbiamo fatto su un campo difficile come quello della Juve".

SCUDETTO? - "Vincere domenica dopo domenica, e anche in Champions League, tante partite toste. Ragioniamo piano piano, ogni gara è fondamentale".