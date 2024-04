In Torino-Juventus, l'episodio arbitrale più discusso è quello che riguarda lo scontro tra Zapata e Gatti. Così la Gazzetta dello Sport commenta quanto accaduto: "Al 18’ p.t. sbracciata di Zapata a Gatti dopo una spallata: l’arbitro Maresca non vede, Var non previsto, nessuna sanzione." Poi, prosegue il quotidiano: "Al 22’, entrata di Locatelli su Sanabria. Manca l’ammonizione come al 6’ s.t. nell’intervento di Kostic su Ricci: i difendenti prendono la palla ma prima passano per la gamba dell’avversario. Tre cartellini gialli (e uno rosso, al tecnico Juric) al Toro per proteste: Ricci, Vojvoda e Paro. Una tale sequenza sembra più un eccesso che altro. Al 2’ s.t., azione fermata per una spintina di Bellanova a Kostic, molto light. Maresca ferma il gioco, il granata alza il pollice ma non c’era niente di travolgente"