Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro la Juventus: “Partita importante, si tratta di uno scontro diretto, noi siamo qui con in testa un solo risultato, ce la metteremo tutta”



CONTRO LA JUVE – “Ce l’ha detto anche il mister in settimana, non siamo mai riusciti a vincere un campionato, abbiamo pareggiato alcune volte ma oggi sarà diverso, siamo concentrati e speriamo di fare una grande partita”.