L'agente Fifa Sabatino Durante è intervenuto ai microfoni di Radio Musica Television commentando il momento di Duvan Zapata, uno dei profili che piacciono alla Juventus per l'attacco del prossimo anno: "Per la sua evoluzione potrebbe giocare ovunque. Ha grande fisicità e qualità tecniche, fa gol e salire fa la squadra, dialoga molto bene con Gomez. Insieme creano delle occasioni che lasciano a bocca aperta gli spettatori, come in occasione della rete con la Juventus".