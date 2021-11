L'Atalanta è pronta a scendere in campo questa sera alle 18.30 contro il Venezia: i riflettori sono puntati al Gewiss Stadium e Duván Zapata commenta l’imminente match in esclusiva ai microfoni di LeoVegas.News, Digital Content Partner dell’Atalanta. I bergamaschi sono carichi per le prossime partite, forti dell’inaspettata vittoria contro la Juventus, attesa da ben 32 anni. Un gol importante contro la vecchia signora che porta la firma dell’attaccante di punta della Dea,: “E' stata una bella vittoria, erano anni che l’Atalanta non vinceva su questo campo”.