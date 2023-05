Duvan, a Sky Sport, parla così pre Atalanta-Juve."Sai che non ci ho pensato? Oggi veniamo qui solo per un risultato, sappiamo che non sarà facile, ma vincendo oggi per la classifica è una cosa molto importante. Questa è la mentalità"."Snodo decisivo? Ogni partita è per noi importante, oggi è dura, per noi ogni partita ora conta. Mancano poche giornate, ogni gara è fondamentale"."Ho fatto gol in passato, spero di farlo anche oggi. Ma soprattutto di fare una bella partita, di vincere"."Cerchiamo di sviluppare il nostro gioco, di rispettare i concetti che abbiamo. Cercando di metterli in difficoltà e fargli male".