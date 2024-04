Duvan Zapata è stato graziato da Maresca e soprattutto dalla Sala Var quando al minuto 17 colpisce a palla lontana Federico Gatti sullo stomaco. Un colpo molto doloroso che ha costretto il difensore della Juventus a rimanere a terra per qualche minuto prima di rialzarsi e proseguire la gara.Nessuna sanzione da parte del direttore di gara che non è stato richiamato neanche dal Var. Luca Marelli è intervenuto sull'episodio spiegando come mai sia stata presa questa decisione, che ovviamente non è condivisa dai tifosi della Juventus. I sostenitori bianconeri hanno protestato sui social per quanto successo, chiedendo l'espulsione di Zapata. CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE LE REAZIONI ALLO SCONTRO ZAPATA-GATTI.