Un inizio di partita dirompente quello di Duvan Zapata, lentamente poi scemato nel corso dei 90 minuti. Ci sono voluti circa 10 minuti e qualche sgroppata affinchè De Ligt prendesse le misure per contenere il colombiano, che contro la Juventus vantava un bottino di 7 gol in 10 gare. Ieri è rimasto a secco, è stato annullato come scrive Tuttosport: “Zapata non fa la differenza. L’attaccante colombiano aveva segnato 7 gol in 10 gare contro la Juve. Parte bene, ma finisce per essere annullato dalle marcature di De Ligt”.