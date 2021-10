La Juve si prepara per il terzo impegno di Champions League: la trasferta di San Pietroburgo contro lo Zenit.La partita sarà su in esclusiva da Amazon Prime Video. A curare la telecronaca di Zenit-Juventus per Amazon Prime Video sarà Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho.JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata.