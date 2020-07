Oggi ha ritrovato il gol, dopo il brutto periodo trascorso ai box per colpa della rottura del crociato. Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma ed obiettivo di mercato della Juventus, ha parlato ai microfoni di Roma Tv dopo la vittoria contro il Brescia: “Due vittorie importanti, per la classifica ed il morale. Non era una questione di modulo ma di testa. Ora stiamo lavorando bene, anche in allenamento teniamo la concentrazione alta. Speriamo di vincerle tutte da qui fino alla fine.



SULL’EUROPA LEAGUE – “Non sono al cento per cento, manca ancora un mese e voglio recupero la piena condizione, sono determinato a dare una mano alla squadra".