L'avventura in Inghilterra non sta andando come sperato, così Nicolòtorna a bussare alle porte dell'Italia, cercando di aprirsi una strada per il ritorno in estate. L'Aston Villa doveva essere la grande occasione, una vetrina per rilanciarsi e dare una nuova sterzata alla carriera, ma così non sta andando. Emery gli ha concesso 26 presenze complessive (meno di 1000 minuti disputati) e lui ha realizzato due gol, uno in Premier e uno in Conference League. Numeri bassi e che allontanano sempre più anche il riscatto da parte dell'Aston Villa, che in estate ha già versato 5 milioni di euro per il prestito nelle casse del Galatasaray: per l'acquisto a titolo definitivo servirebbero 22,5 milioni di euro, più altri 15,5 milioni per eventuali bonus e il 10% sull'eventuale futura rivendita. Chi può prenderlo ora? Complicato possa riaprirsi la pista che porta al Milan dopo l'addio di Paolo Maldini, ma discorso diverso per quanto riguarda Fiorentina e Juventus, vecchi corteggiatori che possono tornare alla carica in estate, scrive calciomercato.com.